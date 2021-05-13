Александр Невзоров: Cочетание фамилии Лукашенко и слова «смерть» порадовало тысячи белорусов 10 13.05.2021, 11:47

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Александр Невзоров

В метро люди со счастливым видом передают друг другу наушники с этой речью.

Российский публицист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы» прокомментировал посмертный декрет Лукашенко:

— Умеет человек поднять настроением целому народу и обнадежить, оказывается, умеет, и умеет заставить мечтать, причем мечтать светло и радостно. Вот в этой способности Лукашенко, оказывается, нельзя отказать в отличие от всяких угрюмых диктаторов, которые не хотят подарить никому никакой надежды, а просто бубнят про недобитых карателей, Лукашенко несколько дней подряд радовал Беларусь, рассуждая, как будут и как должны развиваться события в случае его насильственной смерти.

Это сочетание фамилии Лукашенко и слова «смерть» тонизировало, просвещало тысячи людей. Он так смачно описывал, куда смотреть, куда бежать, где закрыть, что у народа возникала надежда, что он наверное не на пустом месте болтает, что он, вероятно, знает.

В метро люди со счастливым видом передают друг другу наушники с этой речью Лукашенко и слушают по 5-6 раз, потому что это волшебное сочетание фамилии и этого слова…

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