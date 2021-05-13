Черногория будет предлагать туристам бесплатные ПЦР-тесты 13.05.2021, 12:24

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Для белорусов сняты ограничения для въезда в эту страну.

Начиная с 13 мая Черногория будет бесплатно делать ПЦР-тесты туристам, которые нуждаются в них при возвращении домой.

Об этом сообщает "Европейская правда".

При этом бесплатные тесты будут доступны во всех соответствующих медицинских учреждениях страны.

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич Бойович ранее заявляла, что за счет государства стационарное лечение будет предоставлено всем туристам, которые за время пребывания в Черногории заболели COVID-19 и нуждаются в госпитализации.

Министерство ранее облегчило меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса.

До четверга, 20 мая, будут действовать новые либерализованные меры, которые предусматривают отмену запрета на междугороднее движение в выходные и комендантского часа.

Напомним, Черногория сняла ограничения для въезда туристов из Беларуси.

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