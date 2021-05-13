В Беларуси всего за $57 долларов продают почтовую станцию XIX века 4 13.05.2021, 12:31

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За эту сумму райисполком отдает целый комплекс строений площадью почти в 270 квадратных метров.

О том, что в Сенненском районе, что на Витебщине всего за 145 белорусских рублей продают уникальный лот - почтовую станцию XIX века, сообщил местный ресурс «Народныя навiны Вiтебска».

На сайте райисполкома указано, что в деревне Погребенка продается комплекс строений бывшей почтовой станции: здание станционного дома и здание флигеля для ямщиков с хозпостройками. Общая площадь составляет почти 270 квадратных метров. Еще после покупки новый владелец в обладание получит около 0,2 гектаров территории.

Здание старинной почтовой станции каменное, местами из кирпича, необычными вытянутыми «готическими» арками окон, металлическим кованым козырьком над входом. Состояние, правда, довольно плачевное - на многих ресурсах путешествий по Беларуси почтовую станцию в Погребенке называют «заброшкой».

Однако аукционная цена (и последующий ремонт зданий - Прим.) станут, увы, далеко не единственными тратами потенциального покупателя. Новому владельцу придется заплатить отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сенненского райисполкома компенсацию - 1795,05 рубля за подготовку объекта к продаже. Есть и условия постпродажного пользования: после покупки не менее года осуществлять на базе здания предпринимательскую деятельность или провести его реконструкцию под жилье, а третий вариант - вести не менее 2 лет в бывшей почтовой станции ЛПХ.

К слову, это не первая попытка местный властей продать 180-летний комплекс строений, являющийся историко-культурной ценностью. В октябре 2020-го года станционный дом и флигель для ямщиков пытались продать за 7,7 тысячи белорусских рублей.

Новый аукцион назначен на 18 мая.

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