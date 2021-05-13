В Греции нашли необычный меч древнеримского офицера 1 13.05.2021, 12:53

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Cложенный меч был частью известного языческого ритуала.

Археологи в Греции обнаружили железный меч 1600-летней давности, который был сложен в ходе ритуального «убийства» перед тем, как его похоронили в могиле воина, пишет «Новое время».

Открытие свернутого меча было «удивительным», потому что солдат (или офицер) был похоронен в ранней христианской церкви, но сложенный меч был частью известного языческого ритуала, сказал участник проекта Эррикос Маниотис, докторант кафедры византийской археологии Университета Аристотеля в Салониках.

Фото: Errikos Maniotis

Хотя этот солдат, который, вероятно, был наемником, возможно, «принял римский образ жизни и христианскую религию, он не отказался от своих корней», — сказал Маниотис.

Захоронение солдата — последняя находка на месте трехнефной палеохристианской базилики V века. Базилика была обнаружена в 2010 году во время раскопок перед строительством пути метро, что побудило исследователей назвать старинное здание базиликой Синтривани в честь станции метро Синтривани. Станция находится в северном греческом городе Салоники, который во времена Римской империи был важным мегаполисом.

Базилика была построена на месте еще более древнего культового сооружения; часовня четвертого века, которая может быть самой старой христианской церковью в Салониках.

По словам Маниотиса, в седьмом веке церковь была повреждена и плохо отреставрирована, прежде чем была заброшена в восьмом или девятом веке. Во время недавних раскопок археологи обнаружили семь запечатанных внутри могил. В некоторых могилах находились два умерших человека, но не было никаких артефактов. Однако могила в форме арки содержала останки человека, который был похоронен с оружием, включая изогнутую спату — разновидность длинного прямого меча позднего римского периода (250−450 гг. Н. Э.).

«Обычно эти типы мечей использовались вспомогательными кавалерийскими силами римской армии. Таким образом, мы можем сказать, что покойный, учитывая также важность места захоронения, был высокопоставленным офицером римской армии», — сказал Маниотис.

Человек был похоронен со сложенным мечом, щитом и наконечником копья.

«Мы пока ничего не знаем о его профиле: время смерти, причина смерти, возможные раны, которые он мог получить в результате войн, в которых он участвовал, и так далее», — сказал Маниотис.

Пока что наиболее показательной особенностью могилы является сложенный меч.

«Такие находки крайне редки в городских условиях. Сложенные мечи обычно раскапывают в местах в Северной Европе», — сказал ученый. Этот обычай также соблюдался в Древней Греции и намного позже — викингами, но «похоже, что римляне не практиковали его».

Согнутый меч является ключом к разгадке того, что солдат был «романизированным готом или из любого другого германского племени, который служил наемником (foederatus) в имперских римских войсках», — написал Маниотис в электронном письме.

Латинское слово «foederatus» происходит от «foedus», термина, описывающего «договор о взаимопомощи между Римом и другим народом».

«Этот договор позволял германским племенам служить в римской армии в качестве наемников, обеспечивая их деньгами, землей и титулами. Но иногда эти федераты обращались против римлян», — признал ученый.

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