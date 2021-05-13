Нетаньяху заявил о готовности вывести армию на улицы городов Израиля 13.05.2021, 13:05

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Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Также ЦАХАЛ может начать наземную операцию в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к евреям и арабам на фоне обострения конфликта между Иерусалимом и Палестиной. Во время своего вечернего видеообращения он также пообещал "вернуть порядок на улицы Израиля", сообщает "Зеркало недели. Украина".

Нетаньяху предупредил, что боевики из сектора Газы "заплатит" за обстрелы, и цена будет высокой.

"Мы находимся на пике серьезного противостояния, — подчеркнул Нетаньяху. — ХАМАС и Исламский джихад уже заплатили и еще заплатят очень высокую цену за свою агрессию".

Отдельно он обратился к евреям и арабам. Глава правительства назвал невыносимыми сцены хаоса и насилия между ними.

"Мы видели, как арабские мятежники поджигали синагоги, поджигали автомобили, нападали на полицию, нападали на мирных ни в чем не повинных граждан. Для нас это неприемлемо. Это анархия", - заявил израильский премьер.

Он отметил, что такое насилие не присуще для граждан Израиля и пообещал его прекратить. Для этого полиция получит полную поддержку правительства, чтобы обеспечить соблюдение порядка. Премьер также готов отправить подразделения вооруженных сил Израиля на улицы городов.

"В случае необходимости мы внесем дополнительные законопроекты [для этого]",- заявил он.

Также армия Израиля разрабатывает планы наземной операции в секторе Газа. Их представят командованию и политическому руководству страны 13 мая.

Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман, сообщает Times of Israel.

Он отметил, что официально решение о наземной операции еще не принято, однако военные подразделения уже сосредоточены в приграничных районах.

В последние дни ЦАХАЛ перебросил к границе дополнительные наземные войска из парашютно-десантной бригады, пехотной бригады Голани и 7-й бронетанковой бригады.

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