Правда о коронавирусе в Беларуси: врач рассказал, что скрывают белорусские власти

Правда о коронавирусе в Беларуси: врач рассказал, что скрывают белорусские власти1
- 13.05.2021, 14:18
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Статистика фальсифицировалась, чтобы спрятать реальные масштабы проблемы.
Статистика Минздрава Беларуси по COVID-19 не соответствовала реальности, рассказал "Немецкой волне" анестезиолог-реаниматор Игорь Таболич, работавший в одной из больниц Минска с пациентами с коронавирусом.
"Количество умерших в одной нашей больнице совпадало с официальными числами по всей стране", - говорит он.
По его словам, пожилые пациенты в реанимации отрицали наличие или опасность коронавируса, так как в этом уверял Александр Лукашенко. "Некоторые не соблюдали карантинных мер, навещали пожилых родственников, после чего вынуждены были их хоронить", - говорит Игорь Таболич.
"Когда человек умирал от COVID-19, мы ставили это втором диагнозом. Нам, в принципе, запрещали ставить его первым", - рассказал медик.