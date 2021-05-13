Правда о коронавирусе в Беларуси: врач рассказал, что скрывают белорусские власти 1 13.05.2021, 14:18

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Фото: Reuters

Статистика фальсифицировалась, чтобы спрятать реальные масштабы проблемы.

Статистика Минздрава Беларуси по COVID-19 не соответствовала реальности, рассказал "Немецкой волне" анестезиолог-реаниматор Игорь Таболич, работавший в одной из больниц Минска с пациентами с коронавирусом.

"Количество умерших в одной нашей больнице совпадало с официальными числами по всей стране", - говорит он.

По его словам, пожилые пациенты в реанимации отрицали наличие или опасность коронавируса, так как в этом уверял Александр Лукашенко. "Некоторые не соблюдали карантинных мер, навещали пожилых родственников, после чего вынуждены были их хоронить", - говорит Игорь Таболич.

"Когда человек умирал от COVID-19, мы ставили это втором диагнозом. Нам, в принципе, запрещали ставить его первым", - рассказал медик.

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