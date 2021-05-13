В кольце врагов 2 13.05.2021, 14:46

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Российская внешняя политика в последние годы существует разве что для внутреннего потребления.

Возмущению постоянного представителя России при Совете Европы Ивана Солтановского, похоже, нет предела: дипломат уверен, что решение Комитета министров Совета Европы, в котором осуждается массовое нарушение прав человека в аннексированном Крыму, противоречит «базовым принципам международных отношений и уставу организации», «является вмешательством во внутренние дела России, ставит под сомнение ее территориальную целостность» — пишет украинский публицист Виталий Портников для сайта «Крым.Реалии».

То, что базовым принципам международного права и уставу Совета Европы противоречит сама аннексия Крыма, Солтановский, как и другие российские политики и дипломаты, предпочитает не говорить, похоже, для Кремля этой очевидной истины не существует. В Москве, кажется, забыли, что под российским давлением депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы как раз фактически закрыли глаза на аннексию Крыма и отсутствие прогресса в деэскалации на Донбассе и отказались от санкций против России, введенных как раз после оккупации украинской территории. Отказались ради диалога с Москвой.

Но даже такой диалог, уверен, не может стать причиной для отказа от базовых принципов международного права. Даже стремление к диалогу не может позволить европейским политикам не замечать нарушения прав человека в Крыму. Комитет министров Совета Европы просто констатировал очевидные для любого здравомыслящего человека факты: Крым оккупирован, права человека нарушаются, Меджлис крымскотатарского народа незаконно запрещен.

То, что такие подходы не воспринимаются мировым сообществом, Кремль не сильно интересует

И это, я бы сказал, процедурное решение: любой беспристрастный международный орган, который заинтересуется ситуацией в Крыму, придет именно к таким выводам. Потому что черное — это черное, а белое — это белое.

Но, думаю, в этом и смысл нынешней российской политики — просто объявлять черное белым. Объявить оккупацию чужой территории «выражением воли» местного населения. Обвинить других в нарушениях международного права в то время, как в этих нарушениях повинна сама Россия. Назвать произвол независимым правосудием. И при этом зазывать международные организации в Крым — но только так, чтобы сам их приезд уже подтверждал российский статус полуострова! Чем это отличается от заявления российского президента Владимира Путина, который советовал украинскому коллеге договариваться о мире на оккупированном Донбассе с руководителями «народных республик»?

То, что такие подходы не воспринимаются мировым сообществом, Кремль, похоже, не сильно интересует. Российская внешняя политика в последние годы существует разве что для внутреннего потребления, а не для достижения реального результата. Она призвана убедить население России в том, что страна — в кольце врагов. Как обычно.

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