Доктор Комаровский рассказал, что нужно знать о заразности COVID-19 3 13.05.2021, 14:59

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Появились новые данные.

15 апреля The Lancet Journal опубликовал материал, который принципиально меняет отношение всего человечества к оценке путей распространения коронавирусной инфекции, пишет украинский врач Евгений Комаровский для сайта «Новое время».

С момента появления на Земле коронавируса было предположение о том, что он передается двумя способами — воздушно-капельным и контактным. Было даже предположение о том, что уникальной особенностью коронавируса именно этот контактный путь доминирует. Именно после этого все стали ходить в перчатках, улицы стали мыть дезинфицирующими растворами, мы с вами стали снимать передачи о том, как мыть руки, готовить санитайзеры самостоятельно, если не удалось купить в аптеке.

Но эволюция представлений о заразности COVID-19 свелась к тому, что через некоторое время было выяснено — да, вирусные частицы обнаруживаются на поверхностях, но они практически неспособны инфицировать другого человека. То есть, контактный путь играет крайне ничтожную роль в передаче вируса, и не надо мыть и дезинфицировать все вокруг, не надо ходить в перчатках. Все это — полные глупости. Остается воздушно-капельный путь.

Но оказалось, что просто воздушно-капельный путь до конца ничего не объясняет. И через некоторое время выяснилось, что вирус может передаваться и аэрозольным путем. Разница огромнейшая. Воздушно-капельный путь — это наши мокроты, сопли, слюни, крупные капли, которые могут пролететь несколько метров и упасть. А вот аэрозольный путь — это мельчайшие частицы, которые переносятся с потоками воздуха. И, фактически, никакие маски не могут нас защитить.

Вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые. То есть, и воздушно-капельный, и аэрозольный путь важны, но все больше и больше фактов указывает на то, что главным способом распространения коронавирусной инфекции является именно аэрозольный путь.

И вот авторы в журнале Lancet после огромного количества исследований формулируют десять фактов, указывающих на то, что аэрозольный путь именно главный. Пройдемся по ним.

1. Суперраспостранители. Есть человек, который заразил около 500 людей вокруг. С большинством он напрямую не контактировал. Явно вирус переносился на большие расстояния именно потоком воздуха.

2. Огромное количество фактов, когда имеет место заражение без прямого контакта. Те же ситуации, когда на кораблях люди сидели, запертые в каютах, и, тем не менее, заболевали.

3. Бессимптомные носители, которые заражают, но не чихают и не кашляют.

4. В помещении вероятность заразиться многократно выше, и вентиляция помещений значительно уменьшает заражения там.

5. Внутрибольничное инфицирование. Воздушно-капельный путь исключается наличием масок, респираторов, защитных костюмов, а люди все равно заражаются.

6. Некоторые лабораторные исследования позволили обнаружить жизнеспособный вирус в воздухе.

7. Жизнеспособный вирус обнаруживается в воздуховодах и фильтрах вентиляционных систем.

8. Эксперименты над животными. Между двумя клетками с инфицированными животными и здоровыми установили воздуховод. Здоровые заразились. Явно вирус распространялся с потоками воздуха.

9. Нет ни одного исследования, которое доказывает невозможность воздушной передачи.

10. Нет аргументов в пользу того, что доминирующую роль играет контактный или воздушно-капельный способ.

Сейчас становится понятно, что Ковид-19 — это тоже летучая вирусная инфекция, как и корь, ветрянка, краснуха.

Теперь — практические выводы, которые должно сделать общество и люди, которые принимают решения (правительство).

— Контроль над состоянием вентиляционных систем и за их наличием — это очень важно.

— Все мероприятия, которые можно проводить на свежем воздухе — надо там и проводить.

— Датчики углекислого газа давно пора включить в бюджет. Завод, который будет делать такие датчики, не облагать налогами. И вообще — убрать все налоги с вентиляционных систем. Потому что любое их удешевление, работ по их налаживанию — мы в этом сейчас заинтересованы и спасем десятки жизней.

— Стране нужны специалисты по вентиляционным системам.

— Давайте откроем окна. Давайте бороться с клушами и психопатами, для которых открытая форточка в городском транспорте — это самая страшная беда. Если на кого-то плохо действует сквозняк — пусть учится жить в сквозняке. Нам всем нужно научиться жить в сквозняках.

Без систем вентиляции, без контроля параметров воздуха мы из этой каши не выберемся.

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