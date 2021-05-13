Белорус Виталий Лисакович выиграл Кубок России по футболу 13.05.2021, 15:09

Виталий Лисакович

Это его первый сезон в составе московского «Локомотива».

В первый же сезон в российском футболе Виталию Лисаковичу удалось завоевать трофей – его «Локомотив» выиграл Кубок России, в финале одолев «Крылья Советов» (3:1). В решающем матче белорус на поле не появился, но на предыдущих стадиях внес свой вклад – выходил в старте в матчах 1/8 («Тамбов», 3:0) и 1/4 («Сочи», 3:1), а в полуфинале с ЦСКА (3:0) усилил игру со скамейки. Так что в раздевалке Лисакович с чистой совестью отметил титул и поделился клубным внутряком в сторис своего инстаграма. Начал с фото с золотой медалью, пишет «Трибуна».

Продолжил видео с кубком. Точно не знаем, что в нем, но игроки «Локо» сегодня явно могут позволить себе больше, чем обычно :)

Например, вместе с одноклубниками выдать немного рэпа с упоминанием медалей в одной из строчек – правда, в совсем уж далеком от футбола контексте.

Что касается дел белоруса в чемпионате России, то там на его счету 25 матчей и 2+4 по «гол+пас». Если в начале весенней части чемпионата Лисакович стабильно выходил в стартовом составе, то с апреля потерял место в 11-ти первых. Теперь Виталий систематически появляется со скамейки запасных.

Перед заключительным туром РПЛ «Локомотив» идет на третьем месте. 16 мая «железнодорожники» принимают «Урал».

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