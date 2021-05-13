В Турции разгадали тайну пещеры, которую римляне считали вратами в подземное царство 13.05.2021, 15:18

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Пещера, обнаруженная людьми 2200 лет назад, была заново открыта археологами.

Пещеру, которую древние римляне считали воротами в подземный мир, современные ученые смогли обнаружить благодаря свидетельству о ней древнегреческого историка Страбона.

Он сообщал: «Это место заполнено туманом, настолько плотным, что практически невозможно разглядеть землю. Любое животное, которое проходит внутрь, встречает молниеносную смерть. Я бросил воробьев, и они тут же испустили последний вздох и упали». Именно это явление помогло археологам обнаружить загадочную пещеру. Птицы, пролетевшие слишком близко ко входу в пещеру, задохнулись и упали замертво. Оказалось, что и тысячи лет спустя это место по-прежнему опасно для живых существ. Информацию о находке публикует Archaeological and Anthropological Sciences, пишет Planet today.

Пещера, обнаруженная людьми 2200 лет назад, была заново открыта археологами из Университета Саленто в 2011 году. В древности эти «врата ада», как их называли римляне, располагались в поселении Иераполис в древней Фригии, ныне Турция. Их использовали для принесения в жертву быков и других животных богу Плутону – покровителю подземного мира.

Тысячелетия спустя ученые выяснили причину гибели жертвенных животных: по словам вулканолога Харди Пфанца из Университета Дуйсбург-Эссен в Германии, все дело в подземной сейсмической активности. Трещина, проходящая глубоко под землей, выделяет большое количество вулканического углекислого газа.

Команда исследователей замерила уровень углекислого газа в самой пещере и на небольшой арене, которая находилась перед ней. В пещере уровень газа достигал 90%, на арене он рассеивался, оседая не высоте не более 40 сантиметров в самое пиковое время – ранним утром.

Тот факт, почему гибли животные и оставались живыми люди, ученые объясняют тем, что зрители, следившие за жертвоприношением, сидели на возвышенности вокруг арены и находились вне пределов досягаемости газа. А жрецы, которые вели животных на смерть, были либо высокими людьми, либо использовали камни в качестве подставок, чтобы их головы находились выше ядовитого облака. Животные же, вдыхая вроде бы обычный пар, а на деле – углекислый газ высокой концентрации, немедленного погибали, что выглядело для людей того времени очень таинственно.

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