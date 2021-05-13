«С дисциплиной в минском ОМОНе полный ахтунг» 13.05.2021, 17:13

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Балабу могу заменить?

BYPOL вчера рассказал про забавный теракт в Лиде, где в сумку судьи подложили фекалии, пока он занимался в тренажерном зале, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Со своей стороны хотели бы добавить, что подобная практика очень распространена в ОМОНе. Ребята так разгружаются. Могут учудить что-то с фекалиями, могут презерватив повесить в шкафчик или берцы прибить к полу.

Помнится, был случай, когда одному из беркутовцев, который приехал в Беларусь после украинского Майдана), он был в 7-й роте командиром группы, живого петуха в шкафчик посадили. После этого украинец перевелся в областной ОМОН.

Вообще времена сейчас непростые. Заниматься приходится даже патрулированием кладбищ. Одно дело - заходить в Новую Боровую, открывая дверь с ноги со словами «Я есть закон», а другое - патрулировать крашенные яйца и рюмки, накрытые кусочком хлеба. В общем, недовольство выливается уже даже в бот канала.

Ну, и вообще нужно сказать, что с дисциплиной в минском ОМОНе беда. С этим всегда было не очень, но сейчас полный ахтунг. На внешний вид сотрудника внимания никто не обращает. Примерно как ГАИшники год назад на техосмотр. Главное, чтоб не увольнялись. Лояльность и собачья преданность – сейчас в цене только два этих качества. Положение о прохождении службы? Строевой устав? Не, не слышали.

А устав, как и в любом подразделении, должен соблюдаться. Иначе это все превращается просто в банду. Балаба, с которым породнились «на баррикадах», уже не в состоянии требовать. Да и истории про боевых пловцов помнят.

В общем, все это доходит до верхов. Не удивимся, если в ближайшее время Балаба будет заменен. Новый человек нужен, и мы можем предположить, кто это будет. Не зря же появился новый зам по идеологической работе из Витебска. Да, зам Балабы Тарасов, похоже, пролетает. И без семьи остался, и без карьерного роста (но об этом в другой раз). Обидно, да?

Напомним, что Балаба – один из немногих руководителей силовых структур, который остался на месте. Причем в основном это друзья Виктора Лукашенко по ОСАМ. Балаба в этот список не входит.

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