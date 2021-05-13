В Беларуси от COVID-19 умерли около 44 тысяч человек

В Беларуси от COVID-19 умерли около 44 тысяч человек1
- 13.05.2021, 18:28
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Это следует из доклада американского Института показателей и оценки здоровья.
Специалисты американского Института показателей и оценки здоровья, основателем которого является Фонд Билла и Мелинды Гейтс, опубликовали доклад с оценкой общей смертности от COVID-19 в мире.
В Беларуси по состоянию на 3 мая от COVID-19 умерли около 44 тысяч человек.
Отметим, по данным Минздрава Беларуси, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли якобы 2 660 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.