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В Беларуси от COVID-19 умерли около 44 тысяч человек

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  • 13.05.2021, 18:28
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В Беларуси от COVID-19 умерли около 44 тысяч человек
Фото: «Наша Ніва»

Это следует из доклада американского Института показателей и оценки здоровья.

Специалисты американского Института показателей и оценки здоровья, основателем которого является Фонд Билла и Мелинды Гейтс, опубликовали доклад с оценкой общей смертности от COVID-19 в мире.

В Беларуси по состоянию на 3 мая от COVID-19 умерли около 44 тысяч человек.

Отметим, по данным Минздрава Беларуси, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли якобы 2 660 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.

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