Команда Беларуси по синхронному плаванию на чемпионате Европы завоевала бронзу в комбинации 14.05.2021, 9:34

Первое место заняли украинки.

Белорусские синхронистки выиграли бронзовые медали в комбинации (произвольная программа) на чемпионате Европы по водным видам спорта, который принимает Венгрия.

Бронзовыми медалистками европейского первенства стали Анастасия Новоселова, Вера Буцель, Анна Ковцун, Александра Высоцкая, Маргарита Кирилюк, Валерия Пузь, Ксения Кулешова, Яна Кудина, Ксения Трацевская и Анастасия Сувалова. Наши девушки набрали 86, 0667 балла.

Первое место заняла команда Украины (94, 7000), серебро выиграли спортсменки из Греции (89,1000), отмечает mst.by.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».