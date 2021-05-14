Медики назвали три продукта, которые могут защитить от диабета 14.05.2021, 10:39

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фото: magmens.com_360

Они не повышают уровень сахара в крови и улучшают резистентность к инсулину.

Диетолог Лорен Хьюберт назвала три продукта, которые помогают снизить риск развития диабета второго типа, пишет lenta.ua.

Во-первых, это цельнозерновые продукты. Эксперт объяснила, что продукты с содержанием клетчатки не повышают уровень сахара в крови, в отличие от обработанных и рафинированных углеводов.

Вторым защищающим от диабета продуктом являются ягоды. Это связано с низким содержанием калорий и высоким содержанием клетчатки. Ягоды являются богатым источником некоторых питательных и фитохимических веществ и улучшают резистентность к инсулину у взрослых людей с избыточным весом и ожирением по сравнению с другими углеводами.

Также снизить вероятность диабета могут продукты на основе сои. Ими стоит заменить животные белки – человек будет получать достаточное количество белка без насыщенных жиров и нитратов.

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