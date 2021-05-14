Редкого гигантского кальмара сняли за охотой на глубине 2,5 километров 3 14.05.2021, 11:23

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Видеофакт.

Группа ученых-ихтиологов обнаружила в Мексиканском заливе гигантского кальмара длиной 3,5 метра.

Об этом сообщает express.co.uk.

Чтобы выманить кальмара и "поймать" животное на видео, ученые подготовили для него приманку, которая с виду очень похожа на медузу и мешок с рыбами.

На черно-белых кадрах видно, как кальмар медленно приближается к ловушке.

Гигантские кальмары вырастают до 12 метров в длину, но очень мало известно о том, как они живут.

Однако новые кадры пролили некоторый свет на их поведение, показывая, что они преследуют свою жертву, прежде чем пойти на убийство.

Эти создания встречаются во всех океанах Земли. Их чаще всего находят вблизи Британских островов и Норвегии, около около Южной Африки, возле Японии, Австралии и Новой Зеландии.

О диапазоне глубин, на которых может обитать гигантский кальмар, пока известно мало.

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