Пашинян после разговора с Макроном созвонился с Путиным из-за Карабаха 14.05.2021, 11:33

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Никол Пашинян

Ереван обвинил Баку в посягательстве на территорию Армении.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе. Российский президент указал, что нужно строго выполнять все положения заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 и 11 января 2021 года, особенно в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, следует из сообщения.

Одновременно Путин заявил, что Россия намерена продолжать посредничество между Арменией и Азербайджаном для обеспечения стабильности в регионе.

Накануне у Пашиняна был телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщал Елисейский дворец. Французский лидер напомнил о приверженности своей страны территориальной целостности Армении и о необходимости немедленного вывода азербайджанских войск с территории последней. «Франция выступает за урегулирование напряженной ситуации в регионе через СБ ООН. Это обеспечило бы региональную стабильность и безопасность», — отметил Елисейский дворец.

Пашинян ранее обвинил Баку в посягательстве на территорию Армении. Речь идет о действиях азербайджанских военных в Синюкской области, которые, по словам и.о. премьера, перешли государственную границу в районе озера Севлич и проникли вглубь армянской территории на 3,5 км. Он назвал такие действия недопустимыми.

Баку назвал неадекватной реакцию Еревана. «Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, находящихся на границе с Арменией, идет процесс размещения пограничных сил Азербайджана. Этот процесс носит обычный режим и осуществляется систематически», — говорилось в заявлении азербайджанского МИДа. Там добавили, что с 12 мая пограничники двух стран ведут переговоры о нормализации ситуации на границе.

«Удивительно, что армянская сторона неадекватно отреагировала на этот процесс и сделала провокационные заявления. Мы считаем неприемлемыми попытки официальных кругов использовать этот вопрос в политических целях в связи с предвыборной ситуацией в Армении», — сказано в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

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