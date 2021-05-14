«Работа становится невыносимой»: подполковник милиции рассказал правду о ситуации среди силовиков 30 14.05.2021, 15:49

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Александр Азаров

Когда соберется критическая масса — они могут перейти на сторону народа.

Подполковник милиции Александр Азаров, который перешел на сторону народа, в интервью «Белсату» рассказ о реальном положении дел в силовых органах:

— Теперь система устала от борьбы со своим народом. Людям стыдно. В первые дни, я помню, форму нужно было в пакет спрятать и везти, чтобы никто не видел. И потом надевать ее на работе. Людям стыдно. В гражданских организациях работают все его родственники, друзья и знакомые, которые знают, что происходит, ему постоянно об этом говорят.

Я знаю, что многие разрывали отношения. Но они не видят своего будущего без работы в милиции. На сегодняшний момент они считают, что после увольнения их никто на работу не возьмет. Также у них много кредитов, различных проблем, жены в декретах и так далее. Их сейчас стали загонять в такие рамки, что работа становится невыносимой. При любом подозрении они регулярно проходят полиграф.

В том же ГУБОПиКе полиграф прошли работники, которые не проявили себя и не били граждан на улицах. Часть из них перевели в другие подразделения. Кого-то отправили на пенсию и т.д. Они стараются избавиться от таковых. Им нужны теперь только те, кто замарал себя и кому отступать больше некуда, поэтому он будет впредь совершать преступления. У них регулярно проверяют мобильные телефоны, заставляют подписываться на провластные каналы.

Многие имеют несколько телефонов, дома — один телефон, на работе — второй, пустой. Люди саморазвиваются. Я знаю, что многие стремятся тайно получить какую-то профессию. Сдать на права, чтобы уехать при возможности, но сейчас их там загнали в такие рамки, что поставили всем запрет на выезд.

И я знаю, что работники, которые пытались улететь в отпуск не знали, что поставлен запрет. Их снимали с самолетов, а семья летела.

А в КГБ поставили запрет не только работникам, но и родственникам даже. Они сейчас ограничены во всем.

Александр считает, что в критический момент Лукашенко будут защищать только те силовики, которые замарали себя преступлениями:

— Все остальные — работники, которые сомневаются и которые сейчас молча ходят на работу, могут в определенный момент, когда будет собрана критическая масса народа, отказаться и перейти на сторону народа.

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