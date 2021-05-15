Какие страны открыты для белорусов с прививкой от COVID-19 3 15.05.2021, 12:41

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Важная информация накануне сезона отпусков.

Первый и очевидный плюс вакцины от коронавируса — шанс не заболеть. Плюс к этому некоторые страны согласны принимать привитых от ковид без дополнительных обязательств в виде ПЦР-тестов или карантина.

Журналисты onliner.by посмотрели, какие популярные у белорусских туристов страны пускают к себе получивших вакцину «Спутник V» и китайскую от «Синофарм».

Кипр

С 10 мая Кипр принимает туристов, привитых вакцинами, которые сертифицированы Европейским агентством по лекарственным средствам, — Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson&Johnson, а также «Спутником V». Китайской вакцины от «Синофарм» в списке нет.

В списке стран, откуда могут прилететь вакцинированные туристы, находится и Беларусь. До этого белорусам нужно было пройти ПЦР-тест до вылета, а затем и по прибытии в страну (а результатов дожидались на самоизоляции в отеле).

Фото: onliner.by

При этом нужно пройти полный курс вакцинации. Это значит, что ехать на Кипр после первой дозы «Спутника V» нельзя. Нужно дождаться второй.

Вакцинированных туристов больше не будут просить о том, чтобы они уходили на самоизоляцию, оставались на карантине или проходили бы какой-либо тест на COVID-19, уточнил кипрский Минздрав.

При этом все туристы вне зависимости от наличия прививки должны заполнить CyprusFlightPass в течение суток до вылета. Этот документ туристы могут использовать для беспрепятственных передвижений по острову.

Фото: onliner.by

С 17 мая на Кипре вводятся очередные послабления:

комендантский час сократят, он будет действовать с 00:00 до 05:00;

для террас ресторанов и открытых кинотеатров больше не нужен SafePass (пропуск для посещения определенных мест);

станет больше возможностей для занятий спортом.

С 10 июня могут открыть ночные развлекательные центры.

На Кипр из Минска можно лететь прямо сейчас прямыми рейсами «Белавиа», билеты в Ларнаку туда-обратно — от 218 евро. По возвращении в Беларусь — самоизоляция 10 дней.

Греция

Власти этой страны объявили, что будут принимать получивших вакцину «Спутник V» и китайскую вакцину. То есть все прививки, которые получают сейчас белорусы, в Греции будут котироваться.

При этом вакцинация не является обязательной. Вместо этого туристы могут предъявить отрицательный ПЦР-тест (сделанный за 72 часа до вылета) или справку о наличии антител.

В минских турфирмах рассказали Onliner, что старт чартерной программы предварительно запланирован на 2 июня. Ожидают, что цены в этом сезоне подрастут.

— Неделя на двоих в начале июня в неплохом отеле с «все включено» обойдется в 1250—1450 евро. Традиционно в начале сезона цены ниже, дальше могут подрасти, — рассказали в туркомпании «Музенидис Тревел».

Важный нюанс — 10-дневная самоизоляция по прилете в Беларусь обязательна.

Грузия

Белорусы могут лететь в Грузию с документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации от COVID-19. При этом неважно, какой именно вакциной привились — подходит и «Спутник V», и китайская.

Те, кто не вакцинировались, при въезде в страну должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за 72 часа до поездки. На третьи сутки пребывания они обязаны пройти ПЦР-обследование за свой счет.

Кстати, белорусам попасть в Грузию можно только на самолеты, сухопутные и морские границы для иностранцев по-прежнему закрыты, власти пока не рискуют их открывать.

Из Минска есть рейсы «Белавиа» в Тбилиси и Батуми. Билеты в начале июня, когда традиционно начинается туристический сезон, обойдутся в 807 рублей с багажом в Тбилиси, 833 рубля — в Батуми.

Омрачить отдых может разве что необходимость самоизоляции по возвращении в Беларусь.

Болгария

С 1 мая власти Болгарии решились открыть границы. Но турист должен предоставить справку, что он:

получил вакцину от COVID-19 (через 14 дней после введения второй дозы вакцины), в списке одобренных вакцин и «Спутник V»;

переболел коронавирусом;

получил отрицательный результат ПЦР-теста (его нужно сделать не ранее чем за 72 часа до прибытия);

получил положительный результат теста на антитела (который сделан не раньше 48 часов до прибытия).

Белорусские турфирмы планируют отправить первых туристов в Болгарию в начале июня. Ожидается, что чартеры полетят в Бургас. Но надо иметь в виду, что море в начале лета будет еще не таким теплым.

Путевка на двоих на курорте Солнечный берег стартует от 541 евро. Сюда входит перелет, трансфер, проживание в отеле с завтраками, медстраховка.

По прилете в Беларусь — самоизоляция, без нее никак.

А если нет прививки?

Многие страны принимают туристов, в том числе белорусов, без прививок. Самые популярные у белорусских путешественников Турция и Египет принимают с ПЦР-тестом. Такое же условие действует в Тунисе и ОАЭ. Эти страны сейчас открыты для белорусских туристов.

А вот Черногория и Албания решили отменить ПЦР-тесты. Прививку тоже не требуют.

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