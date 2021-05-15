Кого Таракан в Совбезе боится больше всего? 2 15.05.2021, 13:11

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Шесть человек легко могут принять решение о смене власти.

На национальном правовом портале появляются куда более интересные документы. Например, указ о составе Совбеза.

Телеграм-канал «Ник и Майка» провел небольшой анализ:

1. Первое, что обращает на себя внимание, - это присутствие в указе п. 2, который «Для служебного пользования». Он отсутствует в общем доступе, что снова вызывает вопросы: почему от народа скрывают то, что должно быть объявлено открыто?

2. Новаторской нормой указа является разделение состава Совбеза на постоянных и рядовых членов Совбеза. Также произошел уход от указания персональных данных членов Совбеза. В указе предусмотрено, что постоянными и рядовыми членами Совбеза являются лица занимающие соответствующие должности.

3. Теперь возвращаемся к декрету. Обращает на себя внимание пункт 3, регламентирующий порядок принятия решений. Там сказано, что решения Совбеза «принимаются путем тайного голосования большинством голосов постоянных членов Совета Безопасности Республики Беларусь, но не менее чем двумя третями голосов от их общего числа». Соответственно, с учетом указанных норм указа и декрета можно сделать вывод, что данные нормативные акты, расширяя полномочия Совбеза, сужают круг лиц участвующих в принятии решений. Так что в хунте тоже есть равнее равных.

4. Постоянными членами на данный момент являются: Головченко, Кочанова, Андрейченко, Сергеенко, Вольфович, Кубраков, Хренин, Тертель и держим в уме Виктора Лукашенко.

Итого: нужно 6 человек, чтобы принять решение. Отметим, что пятеро – выходцы из силовых структур (с Витей – все шесть). Полноценная хунта.

5. Также интересно отметить, кто остался за бортом узкой группы. Тот же Макей (ни разу не проиграл в подковерных административных игрищах, ага) и, например, министр финансов. В случае вступления в силу декрета ни внешняя политика, ни финансы хунту заботить не будут. Попытка вооруженным путем удерживаться как можно дольше и эвакуироваться узким составом. На «самолете» не хватает мест даже для всех министров. А вы говорите - монолит...

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