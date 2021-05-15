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Устроившая забавную игру с посетителями зоопарка белуха стала звездой Сети

  • 15.05.2021, 18:16
  • 1,136
Устроившая забавную игру с посетителями зоопарка белуха стала звездой Сети

Видеохит из Тайвани.

Посетители зоопарка в Пинтуне (Тайвань) смогли полюбоваться на общительную белуху, которая, кажется, заинтересовалась пришедшими к ней гостями, пишет сайт 120.su.

Особенно повезло одной из женщин, ведь морское млекопитающее затеяло с ней причудливую игру, как будто стремясь подразнить или шутливо напугать.

Появившийся в интернете видеоролик дал одним зрителям повод посмеяться, а другим — начать дискуссию по поводу целесообразности держать таких прекрасных и умных животных в неволе.

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