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«Королева красоты» Мьянмы присоединилась к партизанскому движению против военной хунты

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  • 15.05.2021, 19:45
«Королева красоты» Мьянмы присоединилась к партизанскому движению против военной хунты

Она заявила, что будет сопротивляться всеми доступными способами.

«Королева красоты» Мьянмы Хтар Хтет Хтет присоединилась к вооруженному партизанскому движению против военной хунты. Как сообщает телеграм-канал «Баста!», об этом пишет The Times со ссылкой на соцсети девушки.

«Я буду сопротивляться всеми доступными способами», — написала девушка в «Фейсбуке».

В 2013 году Хтар Хтет Хтет представляла Мьянму на конкурсе красоты Miss Grand International в Таиланде.

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