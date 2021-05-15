«Королева красоты» Мьянмы присоединилась к партизанскому движению против военной хунты

«Королева красоты» Мьянмы присоединилась к партизанскому движению против военной хунты1
- 15.05.2021, 19:45
Она заявила, что будет сопротивляться всеми доступными способами.
«Королева красоты» Мьянмы Хтар Хтет Хтет присоединилась к вооруженному партизанскому движению против военной хунты. Как сообщает телеграм-канал «Баста!», об этом пишет The Times со ссылкой на соцсети девушки.
«Я буду сопротивляться всеми доступными способами», — написала девушка в «Фейсбуке».
В 2013 году Хтар Хтет Хтет представляла Мьянму на конкурсе красоты Miss Grand International в Таиланде.