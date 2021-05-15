О чем совещались боевики «ДНР» в Донецке с российскими кураторами 15.05.2021, 20:40

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Оккупанты напряжены.

Днем 9 мая представители военного командования России совместно с их постоянными кураторами у боевиков «ДНР», провели закрытое рабочее совещание в «малом зале» на третьем этаже в помещении бывшего Управления СБУ по ул. Щорса,62. Того самого Управления СБУ, сотрудники которого вопреки действующим приказам в апреле 2014 года не защитили свое здание и позволили «митингующим боевиками» захватить оружие в дежурной части.

И хотя среди митингующих якобы были сотрудники российских диверсионно-разведывательных групп, по факту отпор им не был дан и теперь там сидят оккупанты. А серьезный отпор могла дать местная «Альфа» СБУ, хорошо обученная и вооруженная, но ею тогда руководил Ходаковский, который не только предал страну и коллег, но и до сих пор возглавляет батальон «Восток» «ДНР», пишет автор Telegram-канала «Вольнодумец».

На совещании кроме Теплинского Ю.М., представителей штаба ЮВО МО РФ и руководства 8-й Армии ЮВО, присутствовали представители ГРУ МО РФ (дислоцируются в Донецке по ул. Байдукова,80); представители ФСБ, аналитического центра, руководство штаба 1 АК. Из структур «ДНР» на совещание были приглашены только руководитель «представительства ДНР» в СЦКК Руслан Якубов, начальник штаба «народной милиции» Денис Синенков и руководитель управления спецопераций боевиков «ДНР» Василий Евдокимов.

Собравшимся кратко была доложена оперативная обстановка в целом, в войсках 1 АК и на передовой. Затем российские военачальники довели общие планы на ближайший месяц (кто, что и где должен сделать, какие тактические задачи отработать), а также планы и задачи до сентября с.г.

Было акцентировано, что «все задачи нужно будет выполнить к началу выборов (в сентябре), что обстановка может измениться в любой момент, так решения принимаются не нами (все поняли, что в Кремле). Поэтому всем быть готовыми в любой момент к выполнению стратегических задач».

На совещании могли присутствовать и другие лица, так как в самом здании СБУ сейчас располагаются: аналитический центр ФСБ, шифровальный отдел (контролируется ФСБ), центр радиоконтрразведки и радиолокационного мониторинга, центр управления войсками 1 АК и штаб 1 АК (это не считая штаба 1 АК по ул. Розы Люксембург,2, куда ездят на совещания и за указаниями начальники подразделений «народной милиции». В здание по ул. Щорса, 62 их не пускают, просто не доверяют).

На следующий день (10 мая) Синенков и Евдокимов провели у себя в ведомствах совещания и поставили перед начальниками подразделений задачи, в части их касающиеся. После этого в подразделениях начали готовиться к совместным учениям в мае.

После совещания (9 мая) Ю.М. Теплинский какое-то время еще общался с военными кураторами «ДНР», а вечером убыл, как было всем сказано: «домой». На самом же деле, он в сопровождении охраны прибыл к своим родителям, проживающим на окраине Пролетарского района г. Донецка. Сколько он там пробыл точно не известно, так как утром уже никто не видел его бусиков (по словам местных, уехал на Успенку примерно в 2 часа ночи).

Как отмечают боевики «народной милиции»: «У нас расслабления никакого нет. Идет усиленная подготовка всех подразделений. Все строго контролируется российскими военными кураторами. Напряжение нарастает, но конкретные задачи не поступают».

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