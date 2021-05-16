О чем секретничают Лукашенко и Путин? 4 16.05.2021, 13:21

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Таракана посадили на полуголодный паек

Александр Лукашенко и Владимир Путин наметили уже третью в этом году встречу. Кроме того, они раз за разом ведут беседы по телефону. Но о сути и результатах этих переговоров широкой публике почти ничего не сообщают — пресс-службы отделываются банальными фразами, пишет на сайте naviny.online политический обозреватель Александр Класковский.

Что же может скрываться за кулисами?

По данным источников «Коммерсанта», очередная встреча Лукашенко и Путина состоится, скорее всего, до конца мая в Москве или другом российском городе. Причем главное внимание будет уделено тому, что раньше называли дорожными картами углубления интеграции, а теперь именуют союзными программами.

Продолжается привычный тягучий торг

Как сообщил собеседник издания, из 28 программ 26 в полной готовности и даже парафированы профильными министрами, «работа продолжается над двумя самыми сложными союзными программами — налогово-таможенной и нефтегазовой».

Суть противоречий, сообщает «Коммерсантъ», в том, что Минск хочет получать газ по сто долларов за тысячу кубов вместо нынешних 128,5 доллара уже с 2022 года, а «позиция российской стороны состоит в том, чтобы очередность была другой — сначала унификация, а потом скидка». Имеется в виду унификация налоговых и таможенных систем, запланированная на 2024 год.

Иными словами, между заклятыми союзниками продолжается традиционный торг в духе Остапа Бендера и монтера Мечникова из «Двенадцати стульев»: утром деньги — вечером стулья или же наоборот. Минску хочется побыстрее получить дешевые энергоресурсы, Москва же, зная, как легко партнер может соскочить с обещаний, пытается сначала добиться реального углубления интеграции. А если говорить откровеннее — сильнее привязать к себе Беларусь институционально.

Белорусского партнера посадили на полуголодный паек

При этом Россия так и не дала пока второй транш в 500 млн долларов из кредита, обещанного Путиным в сентябре прошлого года. Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов заявил в апреле, что страна рассчитывает получить эти деньги до конца июня.

Но этой суммы мало, чтобы сделать все текущие выплаты по внешнему долгу. Селиверстов же на вопрос относительно переговоров о новых российских кредитах ответил уклончиво: «Я бы не озвучивал». То есть похоже, что больших надежд нет.

Возможно, и с этим связано решение белорусских властей разместить в России облигации на 100 млрд российских рублей (более 1,35 млрд долларов). Указ Лукашенко на этот счет опубликован 15 мая. Насколько дорогими окажутся эти деньги?

«Речь идет о размещении на рынке, которое всегда идет по рыночным ставкам. Заранее их предсказывать бесполезно — они постоянно колеблются. В этом же случае наверняка будет не одно размещение, а несколько — по частям», — пояснил старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

По его словам, на рост рыночной доходности облигаций «будет негативно влиять история с санкциями» (имеются в виду западные санкции против Беларуси). Ставки по межгосударственным кредитам России обычно ниже рыночных, поскольку обусловлены политически. Займы МВФ еще дешевле, но «понятно, что это сейчас совсем не актуально», отметил эксперт.

В общем, очевидно, что российское руководство не торопится осыпать союзника щедротами. Держа его на полуголодном пайке, Кремль, надо думать, хочет добиться большей сговорчивости по части союзных программ. Объявленное российской стороной сокращение поставок нефти на новополоцкий «Нафтан» в мае тоже может быть, по мнению ряда аналитиков, элементом давления на Минск.

Да, но зачем Путину заниматься такими вещами, как налоги, таможня, цены на газ? Вроде не царское это дело. Есть премьер Михаил Мишустин, есть отраслевые ведомства — вот пусть бы они и впахивали. И вообще — чем мешает Москве нынешняя белорусская налоговая система?

Ответы на эти вопросы следует искать не столько в экономической, сколько в политической и даже геополитической плоскости. Через союзные программы Москва намерена не мытьем, так катаньем «дожать партнера», посильнее привязать к себе Беларусь, что создает реальные угрозы ее суверенитету, считает минский аналитик-международник Андрей Федоров.

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