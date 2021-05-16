Как белорусы под бело-красно-белыми флагами покорили вершины Саксонской Швейцарии 16.05.2021, 21:05

Фотофакт.

Белорусы, живущие в Германии, собрались вместе в горах для фотосессии с бело-красно-белыми флагами, передает «Солидарность».

Вот как это событие описывает белоруска Анна Астапенко-Аппельт из Дрездена: «Сегодня это было очень спонтанно и красиво! Дрезден, Лейпциг и Цвиккау были там! Душевные и невероятные белорусы покорили вершины Саксонской Швейцарии, чтобы над ней развевался наш флаг».

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