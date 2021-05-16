В мире применили 1,4 млрд доз вакцин от COVID-19 16.05.2021, 21:39

Наибольшее количество вакцин применено в Китае, США и Индии.

Во всех странах мира применили свыше 1,4 млрд доз вакцины от коронаивруса СOVID-19. ОБ этом сообщает портал Ourworldindata.org в воскресенье, 16 мая.

Указано, что наибольшее количество вакцин применено в Китае – 366 млн 910 тыс. доз. Также в топ-10 стран вошли США - 266 млн 596 тыс., Индия - 178 млн 360 тыс., Великобритания - 54 млн 800 тыс., Бразилия - 50 млн 310 тыс., Германия - 38 млн 650 тыс., Франция - 27 млн 460 тыс., Италия - 25 млн 950 тыс., Турция - 25 млн 643 тыс., Россия - 22 млн 780 тыс.

По количеству доз, примененных на 100 человек, лидируют Сейшельские Острова. Количество примененных доз вакцины в этой стране превышает численность населения – 131 доз на каждые 100 человек.

Далее следуют Израиль - 121,60, ОАЭ - 115,49, Сан-Марино - 108,24, Мальта - 90,62, Чили - 84,99, Бахрейн - 84,66, Мальдивы - 81,58, Великобритания - 80,72, США - 79,71.

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