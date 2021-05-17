«Баста!»: Не отступим, пока наши главные требования не будут реализованы!1
- 17.05.2021, 7:41
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Продолжаем протест каждый день.
Telegram-канал «Баста!» обратился к своим читателям:
— Друзья! Мы все желаем свободы, поэтому мы не ждем перемен, а боремся за них!
Не даем отдыха колхозному диктатору и его фашистской хунте!
Наши главные цели:
— Отставка террориста Лукашенко.
— Освобождение всех политзаключенных.
Мы не отступим, пока наши главные требования не будут реализованы!
Продолжаем протест каждый день!