«Баста!»: Не отступим, пока наши главные требования не будут реализованы! 1 17.05.2021, 7:41

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фото: Дмитрий Ловецкий/AP

Продолжаем протест каждый день.

Telegram-канал «Баста!» обратился к своим читателям:

— Друзья! Мы все желаем свободы, поэтому мы не ждем перемен, а боремся за них!

Не даем отдыха колхозному диктатору и его фашистской хунте!

Наши главные цели:

— Отставка террориста Лукашенко.

— Освобождение всех политзаключенных.

Мы не отступим, пока наши главные требования не будут реализованы!

Продолжаем протест каждый день!

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