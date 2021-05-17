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Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная»

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  • 17.05.2021, 21:01
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Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная»
фото: Miss Universe

Новой «Мисс Вселенная» стала представительница Мексики.

На 69-м конкурсе «Мисс Вселенная» победу одержала 26-летняя представительница Мексики Андреа Меса. Как сообщает ВВС, она стала третьей представительницей этой страны, которой удалось победить на конкурсе.

До этого Мексика побеждала в 1991 и 2010 годах.

Корону победительнице передала Мисс Вселенная 2019 года, модель из ЮАР Зозибини Тунци. В пятерку лучших в этом году вошли также представительницы Бразилии, Индии, Доминиканской Республики и Перу.

Меса изучала разработку программного обеспечения и заявила, что горда быть «женщиной, которая получила профессию в сфере, где доминируют мужчины». Она также является активисткой и работает с Муниципальным институтом женщин, которые борются за прекращение гендерного насилия.

В своей финальной речи, комментируя то, как развились стандарты красоты, Меса заявила, что человечество развилось как общество, но развились и стереотипы.

«Красота – это не просто то, как мы выглядим. Для меня красота – это то, что излучает наш дух и наши сердца. Никогда не позволяйте никому говорить вам, что вы не ценны», - заявила новая Мисс Вселенная.

Лучшей в конкурсе национальных костюмов признали Тузар Винт Лвин из Мьянмы. Девушка использовала конкурс, чтобы заявить о ситуации в своей стране, и выступила против военного переворота в Мьянме. Она вышла на подиум конкурса в наряде региона Чин, где последние дни продолжаются бои между армией и противниками хунты. В руках она несла плакат «Молитесь о Мьянме».

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