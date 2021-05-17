В ГУМе — новый руководитель 2 17.05.2021, 21:07

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17 мая назначены новые руководители столичных предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба Мингорисполкома.

Наталия Рощина возглавит КУП «Минскоммунтеплосеть». Ранее она занимала должность замруководителя этого предприятия.

Александр Забелло стал директором КУП «Минскхлебпром», Сергей Чугреев — директором ГУ «Парковки столицы».

Руководителем ОАО «ГУМ» назначена Ольга Романова, которая ранее была замдиректора столичного ЦУМа.

Напомним, 2 февраля этого года стало известно о задержании Александра Крепака, который занимал должность директора ГУМа, а ранее был зампредом Мингорисполкома. Сообщалось, что его подозревают во взятке в 2525 рублей.

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