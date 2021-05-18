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Рабочие «Беларуськалия»: Стачка — кость в горле преступного режима

  • 18.05.2021, 11:45
Рабочие «Беларуськалия»: Стачка — кость в горле преступного режима

Забастовки они боятся как огня.

Режим боится забастовок. Боится настолько, что готов на любые меры. А значит, мы все знаем, что делать. Значит — это эффективно, пишет Telegram-канал «Стачком Беларуськалия».

Говорите с коллегами. Готовьтесь. Ведите просветительскую работу. Это важно. Это — ваше будущее. Вам выбирать, будут ли ваши дети с гордостью говорить вашим внукам об их дедушке или бабушке. Вы можете быть гордостью семьи.

Стачка «Беларуськалия» — кость в горле преступного режима. Забастовки хунта боится как огня.

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