Медики выяснили, сколько чашек кофе в день нужно пить для долголетия 4 18.05.2021, 13:00

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Проведен анализ данных около полумиллиона взрослых британцев.

Исследователи установили ежедневную норму употребления кофе, которая может способствовать долголетию, сообщает Express.

Как выяснили ученые, снизить риск преждевременной смерти на 8% может всего одна чашка кофе в день, а две-пять чашек этого напитка снижают шанс уже на 12%, а шесть – на 16%. Медицинские специалисты не рекомендуют злоупотреблять и пить больше кофе в день.

Другие ученые провели анализ данных около полумиллиона взрослых британцев, которые употребляли кофе. Выяснилось, что даже предпочитавшие напиток без кофеина участники с меньшей вероятностью умирали от различных заболеваний на протяжении 10-летнего периода наблюдений.

Сотрудники Университета Бригама Янга в США, в свою очередь, установили, что отдающие предпочтение кофе люди отличаются более длинными теломерами – концевыми участками хромосом. Авторы уточнили, что есть особая закономерность: чем они длиннее, тем лучше защищена от повреждений ДНК.

Ранее медики назвали ингредиент, который делает кофе в два раза полезнее. Организм получает двойную дозу антиоксидантов, поскольку флавониды, которыми богат кофе, под воздействием витамина С и в два раза активнее воздействуют на свободные радикалы.

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