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Медики выяснили, сколько чашек кофе в день нужно пить для долголетия

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  • 18.05.2021, 13:00
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Медики выяснили, сколько чашек кофе в день нужно пить для долголетия

Проведен анализ данных около полумиллиона взрослых британцев.

Исследователи установили ежедневную норму употребления кофе, которая может способствовать долголетию, сообщает Express.

Как выяснили ученые, снизить риск преждевременной смерти на 8% может всего одна чашка кофе в день, а две-пять чашек этого напитка снижают шанс уже на 12%, а шесть – на 16%. Медицинские специалисты не рекомендуют злоупотреблять и пить больше кофе в день.

Другие ученые провели анализ данных около полумиллиона взрослых британцев, которые употребляли кофе. Выяснилось, что даже предпочитавшие напиток без кофеина участники с меньшей вероятностью умирали от различных заболеваний на протяжении 10-летнего периода наблюдений.

Сотрудники Университета Бригама Янга в США, в свою очередь, установили, что отдающие предпочтение кофе люди отличаются более длинными теломерами – концевыми участками хромосом. Авторы уточнили, что есть особая закономерность: чем они длиннее, тем лучше защищена от повреждений ДНК.

Ранее медики назвали ингредиент, который делает кофе в два раза полезнее. Организм получает двойную дозу антиоксидантов, поскольку флавониды, которыми богат кофе, под воздействием витамина С и в два раза активнее воздействуют на свободные радикалы.

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