Российскую оборонку отрезали от последнего источника немецких технологий

Российскую оборонку отрезали от последнего источника немецких технологий2
- 18.05.2021, 16:35
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Москва пыталась получать военное оборудование и технологии в обход санкций.
Российский военно-промышленный комплекс продолжает терять поставщиков западных технологий, закупать которые приходится нелегально из-за введенных США и Евросоюзом санкций.
Во вторник Генпрокуратура Германии совместно с сотрудниками управления таможенной полиции в Лейпциге задержала бизнесмена, который с 2018 года продавал в Россию подсанкционное оборудование.
Гражданин ФРГ Александр С., управляющий директор торговой фирмы в Саксонии, сотрудничал с российской компанией, чья закупочная деятельность «контролируется российскими спецслужбами», цитирует РИА Новости заявление прокуратуры.
В нарушение закона о внешней торговли и санкций, запрещающих поставки в Россию военного оборудования и технологий двойного назначения, бизнесмен дважды продал в РФ «станки высокого качества», не получив разрешение от регулятора экспортного контроля (BAFA).
Следствие выяснило, что подозреваемый заключил от имени своей компании два договора с посредниками для поставки товаров двойного назначения для нужд российского ВПК, а затем поставил два станка - в июне и июле 2019 года.
Евросоюз вместе с США, напомним, ввел запрет на продажу в Россию технологий двойного назначения в июле 2014 года - в ответ на удар по малазийскому Boeing над Донбассом. С тех пор эти меры неоднократно продлевались и расширялись.
В марте 2021 года Минторг США объявил об очередном ужесточении технологических санкций с введением «презумпции запрета» на экспорт в Россию товаров и услуг, чувствительных с точки зрения национальной безопасности (NS items).