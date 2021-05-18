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Российскую оборонку отрезали от последнего источника немецких технологий

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  • 18.05.2021, 16:35
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Российскую оборонку отрезали от последнего источника немецких технологий
фото: AP

Москва пыталась получать военное оборудование и технологии в обход санкций.

Российский военно-промышленный комплекс продолжает терять поставщиков западных технологий, закупать которые приходится нелегально из-за введенных США и Евросоюзом санкций.

Во вторник Генпрокуратура Германии совместно с сотрудниками управления таможенной полиции в Лейпциге задержала бизнесмена, который с 2018 года продавал в Россию подсанкционное оборудование.

Гражданин ФРГ Александр С., управляющий директор торговой фирмы в Саксонии, сотрудничал с российской компанией, чья закупочная деятельность «контролируется российскими спецслужбами», цитирует РИА Новости заявление прокуратуры.

В нарушение закона о внешней торговли и санкций, запрещающих поставки в Россию военного оборудования и технологий двойного назначения, бизнесмен дважды продал в РФ «станки высокого качества», не получив разрешение от регулятора экспортного контроля (BAFA).

Следствие выяснило, что подозреваемый заключил от имени своей компании два договора с посредниками для поставки товаров двойного назначения для нужд российского ВПК, а затем поставил два станка - в июне и июле 2019 года.

Евросоюз вместе с США, напомним, ввел запрет на продажу в Россию технологий двойного назначения в июле 2014 года - в ответ на удар по малазийскому Boeing над Донбассом. С тех пор эти меры неоднократно продлевались и расширялись.

В марте 2021 года Минторг США объявил об очередном ужесточении технологических санкций с введением «презумпции запрета» на экспорт в Россию товаров и услуг, чувствительных с точки зрения национальной безопасности (NS items).

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