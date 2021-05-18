Белорус намерен добиться преследования лукашенковских омоновцев Интерполом 7 18.05.2021, 21:04

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Чехия намерена наказать садистов и палачей, которые пытали белорусов.

Чехия не только спасает белорусам жизни, но и намерена наказать садистов и палачей, которые заставили их покинуть родину, пишет «Белсат».

Виталия задержали 11 августа в Гродно. Милиционеры приняли его за российского координатора и пытались выбить признание. Тогда Виталий думал, что его убьют. Он и сегодня не может избавиться от страха. Иногда ему кажется, что Прага ему приснилась, что сейчас он проснется в Гродно в лапах омоновцев.

В Праге Виталий оказался благодаря чешской программе медицинской эвакуации «Medevac». Теперь он пытается начать жизнь заново на новом месте. И хотя он уже нашел работу, но, к сожалению, до сих пор ощущает последствия травм.

«Надо набить руку. Полгода я ничего не делал. Тем более, я не знаю, я еще полировальную машинку в руках не держал. Почему? Потому что после августа вот с руками что? Каково оно? Как они себя поведут? Я еще не знаю. С коленом то же самое», – объясняет Виталий.

Но то, что Виталий устраивается в Чехии, не значит, что омоновцы, которые пытали людей, избегут наказания. В Центральное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии подали заявление о пытках на руководителя Гродненского ОМОНа Виктора Кравцевича.

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