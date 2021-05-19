Евгения Чернявская: Мою маму удерживают как заложника 1 19.05.2021, 15:59

4,072

Юлия Чернявская

Дочь вдовы основателя tut.by до сих пор не знает, где находится ее мать.

Дочь основателя tut.by Юрия Зиссера и Юлии Чернявской Евгения считает, что ее мать сейчас находится в СИЗО КГБ, но у нее до сих пор нет подробной информации о ее местонахождении. Об этом она пишет в "Фейсбуке":

- У меня по-прежнему никакой информации по поводу Юлии Чернявской. Есть предположение, что она в СИЗО КГБ, но адвокату отказали дать информацию, там ли ее подзащитная. Сказали, что они сами могут "передать информацию". Все, кто видел маму в последние сутки, на связь не выходят. Очевидно, что-то подписали и не имеют права давать никаких деталей и очень запуганы, потому что кроме "мама в порядке", никакой информации мне или бабушке не поступало.

Где она провела ночь, в каком состоянии здоровья она - неизвестно. Мама инвалид, и последние 10 лет мучается адски сильные болями в позвоночнике и ногах. Большую часть дня она проводит лежа в кровати, работает также лежа за ноутбуком, ибо сидеть и ходить ей очень больно. Также у нее серьезные проблемы с сердцем, и по свидетельствам очевидцев вчера она перенесла гипертонический криз, после чего была доставлена в больницу под конвоем. И под конвоем же была выписана.

И главное: у мамы нет никакой информации о деятельности tut.by. Она узнавала всегда новости после публикации, так же, как и мой папа. Она не является акционером tut.by, не знает никаких внутренних процессов, и уж точно ничего не знает о формальной претензии, которую использовала прокуратура, чтобы устроит маски-шоу в tut.by - "использование ПВТ для уклонения от налогов".

Мне очевидно, что маму используют силовые органы, чтобы давить на tut.by. Более того, последние месяцы было давление на акционеров портала и нашу семью с целью получения контроля на деятельностью tut.by - странные сообщения их разных каналов связи мне и моим коллегам. Сегодня маму удерживают как заложника, запугивают ее и оказывают давление. Устраивают информационную блокаду, чтобы дезориентировать, заставить чувствовать себя растерянной и не пускают к ней адвоката.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».