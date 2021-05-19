Долги сельского хозяйства в Беларуси побили исторический рекорд 19.05.2021, 20:16

Предыдущий рекорд продержался всего месяц.

Статорганы обновили информацию о долговом навесе в белорусской экономике. У аграриев установлен максимум обязательств за весь период замеров, передает banki24.by.

За 4 месяца в Беларуси сократилось производство сельхозпродукции. Финансовые данные поступают с лагом в месяц по сравнению с производственными. Однако и эти сведения дают адекватные представления о состоянии дел в отрасли.

Средняя рентабельность продаж в сельском хозяйстве за 1 квартал составила 4,9% (против 5,2% годом ранее). Однако известно, что средний показатель — это как средняя температура по больнице. Поэтому адекватнее будет медианное значение по отрасли.

Медиану можно оценить по доле убыточных и низкорентабельных хозяйств. В 2021 году она составила 64,3%, причем 32,4% флагманов отрасли были нерентабельными, то есть имели убытки от реализации продукции.

К 1 апреля суммарные долги флагманов сельского хозяйства составили 15,384 млрд BYN. Это рекордное значение долга за время подсчетов по текущей методике. Предыдущий рекорд продержался всего месяц.

На протяжении всей пятилетки 2016—2020 гг. происходил рост долга. С начала 2016-го и по 1 апреля 2021-го размер обязательств вырос на 37,1%.

Долги сельского хозяйства характеризуются значительным объемом просрочки. На 1 апреля проблемные обязательства достигли 2,859 млрд BYN.

Совокупные долги в любой отрасли экономики делятся на кредиторку, а также кредиты и займы. Объем кредиторки сельского хозяйства к 1 апреля составил 8,964 млрд BYN.

Кредиторке аграриев присуща значительная доля просрочки — 27,6%. Это значит, что каждый четвертый заемный рубль в сельском хозяйстве имел пропущенные сроки погашения.

Кредиторка как таковая имеет несколько разновидностей — за поставленную продукцию, за энергоносители, за налоги, сборы и социальное страхование. В первом случае долги флагманов сельского хозяйства составили 7,768 млрд BYN. При этом просрочка за поставки достигла 2,335 млрд BYN.

Кредиторка аграриев за энергоносители составила 725,2 млн BYN. Эта разновидность долга характеризуется высочайшим удельным весом просрочки — 54,5% на 1 апреля.

Кредиторка сельчан по налогам, сборам и соцстраху достигла 166,9 млн BYN. Доля проблемных обязательств на отчетную дату составила 20,1%.

Задолженность флагманов сельского хозяйства по кредитам и займам составила 6,421 млрд BYN. Это максимальный уровень долга в денежном выражении за весь период подсчетов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».