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Минчане празднуют Пасху: яркий фоторепортаж

  • 2.05.2021, 15:27
  • 1,576
Минчане празднуют Пасху: яркий фоторепортаж

Праздничные богослужения прошли во всех храмах.

Православные верующие сегодня отмечают Пасху-самый большой праздник христиан, означающий торжество жизни над смертью. Праздничные богослужения прошли во всех храмах страны.

Пасху христиане называют также праздником Воскрешения Христа. Как свидетельствует Библия, в этот день, после распятия на кресте за грехи всего человечества, Иисус Христос воскрес из мертвых.

Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»

Митрополит Минский и Заславский Вениамин в своем пасхальном послании сказал, что Христос «страшился страдания и смерти, но преодолел естественную немощь ради послушания Отцу Небесному и спасения людей от греха, вечной смерти и проклятия, показав большой пример для всех своих последователей».

Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»

Телеканал «Белсат» опубликовал яркий фоторепортаж о том, как Пасху празднуют верующие в Минске.

Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
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