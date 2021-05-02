В Швеции нашли уникальный клад возрастом 2500 лет 2.05.2021, 18:13

5,522

Фото: JOHANNA LEGA/VGREGION

Найденные ценности были в настолько хорошем состоянии, что мужчина принял их за современные вещи.

Шведский картограф Томас Карлссон во время подготовки мероприятий по спортивному ориентированию в лесу в 50 км от Гетеборга нашел клад бронзового века (примерно 2500 лет тому), пишет BBC.

Клад включает около 50 предметов, в частности: бусы, браслеты и заколки для одежды.

"Сначала я подумал, что это может быть лампа, но, присмотревшись, увидел, что это старинные украшения", - говорит Карлссон.

Вещи были в таком хорошем состоянии, что он подумал, что это современные копии, но на всякий случай решил посоветоваться с археологами.

Отмечается, что скорее всего, земля была перевернута животными, в результате чего часть вещей попала на поверхность.

Археологи датируют сокровище периодом между 750 и 500 годами до н.э. Найденные изделия были изготовлены для женщин, имеющих высокий статус в тогдашнем обществе. Скорее всего, вещи были оставлены в жертву богам.

Такой клад считает редкостью, поскольку подобные сокровища бросали в качестве жертвоприношения в реки или болота.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».