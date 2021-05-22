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Найден продукт, делающий человека значительно умнее

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  • 22.05.2021, 14:19
  • 4,092
Найден продукт, делающий человека значительно умнее

Австралийские эксперты сообщили радостную новость для его любителей.

Как выяснилось, люди, которые хотя бы раз в неделю баловали себя данным лакомством, могли похвастать гораздо лучшими умственными способностями по сравнению с теми, кто ограничивал себя в употреблении шоколадных сладостей, пишет u-news.com.ua.

Научные работники из Университета Южной Австралии провели исследование длительностью в 30 лет с участием тысячи добровольцев. Их главной целью было выяснить, способен ли шоколад повлиять на когнитивные функции испытуемых. Как выяснилось, любимое многими лакомство из какао-бобов значительно улучшает память, концентрацию внимания, способность рассуждать и ускоряет процесс обработки информации.

По мнению специалистов, «виновниками» столь положительных перемен являются флавоноиды, разновидность антиоксидантов, которые входят также в состав фруктов, овощей, чая и вина. Флаванолы, содержащиеся в какао-бобах, уже давно известны благодаря своим чудодейственным свойствам — к примеру, они значительно улучшают функционирование сердечно-сосудистой системы. Теперь же к перечню их достоинств добавилось еще и позитивное влияние на когнитивную сферу.

При этом, по словам научных работников, шоколад принесет пользу только в том случае, если человек будет придерживаться правильного рациона питания со сбалансированным меню, в котором полностью учтены его индивидуальные энергетические потребности.

Ранее специалисты обнаружили тесную связь между потреблением шоколада и снижением риска развития сахарного диабета. Кроме того, те люди, которые регулярно употребляют сладкое лакомство, в разы реже сталкиваются с болезнями сердца и инсультами.

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