Ученые обнаружили древнейшую галактику, похожую на Млечный Путь 22.05.2021, 20:50

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Галактика появилась спустя всего 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва.

Ученые с помощью телескопа ALMA обнаружили самую древнюю спиральную галактику. Об этом сообщает Eurekalert (перевод - «Униан»).

По данным астрономов, эта галактика образовалась всего через 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва. Это самая древняя галактика подобного рода из когда-либо наблюдавшихся.

"Качество данных ALMA было настолько хорошим, что я смог увидеть столько деталей, что подумал, что это ближайшая галактика",- поделился впечатлениями ведущий автор исследования Такафуми Цукуи.

Галактика Млечный Путь, в которой мы живем, представляет собой спиральную галактику. Спиральные галактики - фундаментальные объекты во Вселенной, на их долю приходится до 70% от общего числа галактик.

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