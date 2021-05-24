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Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

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  • 24.05.2021, 18:12
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Украина прекращает авиасообщение с Беларусью
иллюстрационное Фото: opinion.al

Об этом сообщил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента c самолетом Ryanair поручил приостановить авиасообщение с Беларусью. Соответствующее решение должно подготовить правительство.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины по итогам совещания с членами Кабинета министров.

Сообщается, что Зеленский провел совещание, на котором были премьер Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие. Участники обсудили события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну», - говорится в сообщении.

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