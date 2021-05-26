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В Минске из-за давления силовиков покончил жизнь самоубийством 17-летний парень

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  • 26.05.2021, 15:43
  • 18,226
В Минске из-за давления силовиков покончил жизнь самоубийством 17-летний парень
фото: Вконтакте

Его преследовали за участие в митингах.

В Минске покончил жизнь самоубийством 17-летний парень из-за политического преследования, сообщает ПЦ "Весна".

Вечером 25 мая в Минске 17-летний Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного дела за участие в "массовых беспорядках" 9-11 августа 2020 года (ч. 2 ст. 293 УК), покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 16-этажного здания.

Парень перед этим покинул предсмертный пост "ВКонтакте" (фамилия там изменена), в котором объясняет свой поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах. "Виной тому стал следственный комитет. Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид", — заявил он.

Известно, что он был сиротой и проживал в общежитии.

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