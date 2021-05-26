Иран запретил майнинг криптовалют из-за дефицита электроэнергии 26.05.2021, 21:26

В нескольких крупных городах уже происходили отключения электроэнергии.

Власти Ирана запретили майнинг биткоина на территории страны на четыре месяца. Об этом сообщает Reuters.

Это решение приняли из-за дефицита электроэнергии в стране. В нескольких крупных городах уже происходили отключения электроэнергии на фоне роста потребления электричества и засухи, из-за которой гидроэлектростанции работают не на полную мощность.

«Запрет на майнинг криптовалют действует до 22 сентября», — заявил президент Ирана Хасан Рухани. По его словам, около 85% добычи криптовалюты в стране является нелицензированным.

По оценкам аналитической компании Elliptic, на Иран приходится 4,5% мирового объема майнинга, что может обеспечивать стране в общей сложности около $1 млрд в год.

Майнинг требует больших затрат электричества. Среднее потребление электроэнергии сети биткоина может сравниться с нуждами целых стран. К примеру, исследователи из Кембриджского университета пришли к выводу, что на годовое производство биткоинов требуется больше электроэнергии, чем ее потребляет такая страна, как Аргентина.

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