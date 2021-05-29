Год назад 29 мая был задержан Сергей Тихановский 29.05.2021, 11:30

Народный блогер вел стрим в Гродно.

29 мая 2020 года в Гродно были задержаны Сергей Тихановский – руководитель инициативной группой по выдвижению кандидатом в президенты Беларуси своей жены Светланы Тихановской, а также члены команды «Страны для жизни» Дмитрий Фурманов, Евгений Розниченко, оператор Вергилий Ушак, волонтер команды Владимир Книга, водитель автодома Александр Аранович, а также еще несколько человек.

Через несколько дней задержали и других членов команды.

Сергей Тихановского задержали вечером 29 мая в Гродно. Тихановский вел стрим с пикета по сбору подписей и общался с людьми. В какой-то момент к нему подошла женщина и начала его хватать за руки, потом стала звать милицию. Появились люди в штатском, началась потасовка. Подошли сотрудники милиции в форме, Тихановского окружили. Когда люди расступились, один из милиционеров лежал на земле, а Тихановского уводили в машину. Люди пытались отстоять задержанного и начали стучать по микроавтобусам силовиков, а также пытались преградить путь транспорту и выяснить, что происходит.

Тогда было возбуждено уголовное дело по статье ««Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

На следующий день к палаткам по всей стране, где собирали подписи за выдвижение в кандидаты в президенты Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало выстроились очереди из желающих оставить свою подпись.

31 мая Тихановский был признан политзаключенным, а через несколько дней – узником совести.

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