«По режиму нанесен самый серьезный удар за все время его существования» 3.05.2021, 7:30

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Бюджет трещит по швам.

США возобновили санкции против 9 белорусских предприятий. Многие эксперты отмечают, что в этот раз ограничительные меры намного серьезнее. Сайт Charter97.org попросил прокомментировать ситуацию предпринимателя и блогера из Борисова Виктора Горбачева:

– Предприятия «Белнефтехима» пытаются подстраховаться, с кем-то договориться, но я думаю, что это наиболее ощутимый удар по режиму за все время его существования. Когда вопрос касается энергобезопасности страны – нефть, газ, бензин, то все намного серьезнее, это не пошутили и забыли. Я считаю, что санкции будут иметь определенные последствия, если не будет реакции со стороны властей на требования США, такие как освобождение политзаключенных, проведения честных выборов и так далее.

Если власти продолжат такое же отношение к населению, то санкции будут переходить из теории в практику, а это будет отражаться на нашем кармане и покажет истинное лицо, когда денежные средства будут заканчиваться.

– Российские поставщики могут отказаться от поставок нефти в Беларусь. По вашему мнению, возможен ли «эффект домино» от санкций США с серьезными последствиями для режима?

– Конечно, но пока мы должны увидеть реальный отказ. Насколько я знаю, пока это решение не принято, но я думаю, что там не дураки сидят. Их миллиардеры в Кремле считают свои деньги и прекрасно понимают, во что это может вылиться.

На данный момент реакция российских властей по отношению к нам – «не ребята, мы пока подстрахуемся, посмотрим», но они знают, что из-за «эффекта домино» санкции могут пойти и на российские предприятия. Им это не нужно, у них ситуация не лучше, чем у нас. Цены на бензин и на продукты дорожают. Недавно показывали, что за последний квартал белорусские товары – креветки, сыры и так далее, – уменьшились в несколько раз, потому что у нас есть ограничения с европейскими странами.

Россия пускает нашу власть на самотек, мол, сами пока покрутитесь, а мы посмотрим, будут ли санкции действовать. Если санкции «шуточные», то в июне, может, подача восстановятся, а если нет, то Россия откажется и это очень сильно ударит по нам. В худшем случае скажут, что Беларусь должна присоединиться к России, стать 86 регионом, тогда будет и нефть, и газ, санкции не будут страшны, так сказать, умирать в окопах будем вместе. Лукашенко же говорил: «Мы умрем в окопах, но вместе».

«Эффект домино» – однозначно будет, тут даже никуда ходить не надо. Начиная от энергобезопасности, заканчивая продовольствием. Мы все это увидим.

– Предприятиям запретят делать расчеты в долларах США. Насколько это сильный удар?

– Они сами себе закапывают. По официальным данным, 85% мирового расчета между всеми государствами в долларах США. Чем платить? Золотом, которого становится меньше? Нашим рублем, который в принципе ничем не подкреплен? Алмазами или продуктами? Я так понимаю, что это реально ударит по нашим предприятиям, если расчет будет производиться непонятно чем.

Властям нужна валюта, они понимают, что будет через месяц, два, три. Возможно, будет такая ситуация, что начнут выдавать валюту по курсу белорусского рубля, бумагой, которую будут сами себе печатать в Дроздах. Сейчас идет поиск валюты со всех щелей.

– В сети появляется все больше информации о том, что режим планирует сокращение бюджетников. В чем причина?

– Денег много никогда не бывает, они всегда могут закончиться, возможно, сегодня им уже не хватает. Со всех сторон экономическая ситуация поджимает, поэтому и удержания зарплат, и сокращения чиновников имеют место быть.

Сегодня бюджет трещит по швам, поэтому они подчищают всех – учителей, врачей и остальных бюджетников, так сказать, скидывают балласт с корабля. Пока это среднее звено, но скоро дойдут и до высшего звена. Это говорит о том, что крысы начинают пожирать друг друга в банке. Народ они потоптали, флаги посрывали, а что делать теперь, значит, займемся своими, которые сидели на кухне и молчали. Сейчас займутся и чиновниками.

Однозначно будут сокращения, об это говорят и в частном секторе, и государственном. Недавно я узнал, что на Борисовском пластмассовом заводе четырем сотрудникам предложили добровольно уйти, потому что производство стоит и они им не нужны.

Власти убирают простой люд, заводы работают на склады, а силовой блок остается таким же. У сокращенных людей забирают их зарплаты, а потом перекладывают в карман чиновникам, сотрудникам КГБ, МВД и прочим погончикам. Все это выльется осенью, особенно если он до нее продержится. Посмотрим, какие будут и посева, и урожай, и какая будет стоимость нефтепродуктов. По копеечке, но уже 12 раз подняли цены на бензин за год, а это все бьет по предприятиям, продовольствию и ЖКХ.

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