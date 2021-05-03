Послы Великобритании и Канады поддержали независимые СМИ в Беларуси
- 3.05.2021, 18:43
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Опубликовано видеообращение Жаклин Перкинс и Лесли Льюис Скэнлон.
Посол Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс и посол Канады в Польше и Беларуси по совместительству Лесли Льюис Скэнлон в совместном видеообращении, которое поместили в Facebook, призвали власти Беларуси создать безопасные условия работы для независимых СМИ. Об этом сообщает «Белсат».
3 мая в мире отмечается Всемирный день свободы прессы. По этому поводу посол Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс и посол Канады в Польше и Беларуси по совместительству Лесли Льюис Скэнлон записали совместное видеообращение к белорусским властям, в котором напомнили, что Свободная пресса является фундаментом демократического общества, а свобода выражения мнения – универсальное право человека.
При этом посол Великобритании констатирует, что власти Беларуси начали подавление независимых СМИ. В результате в мировом рейтинге свободы слова наша страна стала самой опасной страной Европы для работников СМИ.
Дипломаты напомнили белорусским властям, что они должны создать безопасные условия работы для независимых СМИ.