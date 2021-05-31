Совет министров Германии и Франции обсудил отношения с Беларусью 31.05.2021, 20:37

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Об этом заявила на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель.

Германо-французский совет министров, заседание которого состоялось в понедельник в виртуальном формате, обсудил отношения с Беларусью и Россией.

Об этом заявила на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель, пишет ТАСС.

«Мы, разумеется, обсудили Беларусь, отношения с Россией и нашу дальнейшую работу в «нормандском формате», - сказала она.

Комментируя экстренную посадку в Беларуси самолета Ryanair 23 мая, Меркель отметила, что «в Европейском совете очень быстро и сплоченно объявили» об ответных мерах. Канцлер подчеркнула, что «встреча Лукашенко и Путина никоим образом им не препятствует».

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