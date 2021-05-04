Поезд едет дальше и дальше Telegram-канал «СерпомПо»

4.05.2021, 11:07

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Ломит дальше, ускоряя ход.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью RT заявила, что враждебная политика нескольких западных стран в отношении РФ проводится «им же в ущерб».

Что за прибыль нам, российским гражданам, от того, какой там у них ущерб? Да и есть ли он в ряде случаев вообще?

Вот, например, тот факт, что после крымского заглота, за несколько лет Илон Маск создал американский корабль для полета астронавтов на МКС и теперь НАСА отказалась от полетов на российских кораблях, а наша страна потеряла деньги за оплату этих полетов – ущерб Америке или ей наоборот, прибыло? Это же, вроде, успешное импортозамещение! О котором так любят говорить российские руководители. Только заместили в Америке.

Есть ущерб для западных стран от санкций против России за безобразия, которые творят ее власти в мире или его нет – решают избиратели в этих странах. Ведь там власти меняются на выборах, в отличие от России. И вроде бы нигде власти не были сменены избирателями по той причине, что они вводили санкции против России. Значит считают, что либо санкции правильны, либо некритичны для кармана, либо не имеют значения. Мало ли против каких диктаторов вводят санкции западные правительства. Одним больше, одним меньше. Без разницы.

Да, очевидно, западные санкции не смогли изменить «пацанский» курс российских властей. Но один тот факт, что властям России санкции где-то «жмут», что они регулярно к этой теме возвращаются, говорит о том, что тема болезненна.

Уже что только ни говорили. И что санкции только на пользу (Путин), и что они не влияют. Под, временами, истеричные крики, что все же влияют. Теперь вот опять вернулись к теме про ущерб «западным партнерам». Это при том, что сами стараются санкции обойти или воровать подсанкционные технологии.

Главное, что ничего не меняется – старые санкции не отменяются, вводятся новые. Поезд едет дальше и дальше. На перроне стоят пропагандисты из России, которые на разный манер облаивают санкционный паровоз. А ему хоть бы что. Ломит дальше, ускоряя ход.

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