Белорусские рабочие: Cанкции однозначно действуют, а значит наша победа приближается

Белорусские рабочие: Cанкции однозначно действуют, а значит наша победа приближается3
- 4.05.2021, 15:56
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Каждый белорус может объявить свои санкции против диктатуры.
Что работники «Нафтана» и НПЗ в Мозыре на самом деле думают о санкциях США? *Честные люди собрали мнения с заводов, пишет Telegram-канал НАУ.
• «Много лет работаю на МНПЗ, переживали всякое, но сейчас настроения на заводе разделились.
Большая часть поддерживают санкции и готовы потерпеть ради победы. Есть те, кто также понимают и поддерживают, но переживают. Но есть и те, кто видит смысл только в удовлетворении естественных потребностях и за чашку супа готовы прогнуться перед любым».
• «Я поддерживаю санкции. Понимаю, что это необходимая мера для освобождения невиновных людей из тюрем, и в целом эффективный метод борьбы против нынешнего беззакония».
• «С закупкой оборудования и комплектующих теперь тяжелее, большинство из них зарубежного производства. Если не найдут аналогов – станет вопрос об остановке по техническим причинам. Провластный профсоюз начал собирать подписи за отмену санкций, его членов отправили позориться в Минск на пикет к посольству США. Значит все очень серьезно!»
• «Люди зашевелились, видя происходящее: репрессии, наплевательское отношение руководства, кривую попытку оптимизации и перспективу остаться без денег. Санкции однозначно действуют, а значит наша победа приближается».
Напомним, в конце апреля США объявили о скором возобновлении санкций против 9 белорусских нефтехимических компаний. Каждый белорус может объявить свои санкции против диктатуры: например, отказаться от покупки топлива или сильно сократить его потребление. Особенно это касается 95-го бензина, бойкот которого наиболее эффективен. Это не даст режиму заработать деньги на непрекращающиеся репрессии.