Ученые нашли древнейшее жилище человека 4.05.2021, 16:59

Открытие сделано в южноафриканской пещере.

Археологи давно изучают пещеру Вандерверк (Wonderwerk Cave) в ЮАР: здесь были найдены каменные орудия и другие свидетельства, отражающие историю человечества и окружающей среды от раннего каменного века до наших дней. В 2008 году археологи из Университета Торонто сообщили, что древнейший каменный артефакт имеет возраст около двух миллионов лет, но многие их коллеги усомнились в этих выводах, сообщает National Geographic.

Сейчас научный инструментарий стал более точным, и датировка была проведена заново. Специалисты проанализировали почти две сотни образцов, применив несколько разных методов. Новые данные подтвердили прежние результаты: самые старые орудия из пещеры Вандерверк были изготовлены 1,77–1,93 миллиона лет назад.

Артефакты относятся к олдувайской культуре: первой примитивной культуре обработки камня, где для получения острого края тот просто раскалывался пополам, без дополнительной доработки. В Восточной Африке были обнаружены такие орудия возрастом около 2,6 млн лет назад, но находка в Вандерверке стоит особняком. Это не стоянка под открытым небом, а практически полноценное жилище, и человек работал над своими инструментами именно в этих стенах.

В то время эта часть Африки была заселена как минимум тремя видами гомининов, среди которых человек умелый (Homo habilis) был самым развитым. Вместе с тем, человеческих останков в пещере найдено не было. У ученых есть два объяснения этому: кости могли утащить падальщики, или же люди не хотели хоронить своих умерших там, где ели и спали.

Первые обитатели пещеры даже учились использовать огонь: следы показывают, что они приносили из леса загоревшиеся от молнии фрагменты дерева, чтобы готовить с их помощью пищу. Все прежние свидетельства об использовании гомининами огня относятся к открытым участкам, и те очаги могли быть случайными возгораниями.

Датировка доисторической деятельности человека в пещере Вандерверк имеет важное научное значение. Профессор Майкл Чазан из Университета Торонто, принимавший участие в обоих исследованиях, поясняет, что эти открытия являются важным шагом на пути к пониманию эволюции человека на африканском континенте. На основе временной шкалы из пещеры Вандерверк исследователи продолжат изучать связи между эволюцией человека, изменением его образа жизни и изменением климата.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».