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В Евросоюзе сделано 150 млн прививок от COVID-19

  • 4.05.2021, 19:15
В Евросоюзе сделано 150 млн прививок от COVID-19

Первую дозу вакцины получила уже четверть взрослого населения ЕС.

В Евросоюзе сделано 150 млн прививок от коронавируса, сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, первую дозу вакцины получила уже четверть взрослого населения ЕС, в странах которого проживают всего 450 млн человек.

В июне вакцин будет достаточно, чтобы привить 70% взрослого населения, отметила глава Еврокомиссии.

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