В Евросоюзе сделано 150 млн прививок от COVID-19 4.05.2021, 19:15

Первую дозу вакцины получила уже четверть взрослого населения ЕС.

В Евросоюзе сделано 150 млн прививок от коронавируса, сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, первую дозу вакцины получила уже четверть взрослого населения ЕС, в странах которого проживают всего 450 млн человек.

В июне вакцин будет достаточно, чтобы привить 70% взрослого населения, отметила глава Еврокомиссии.

Vaccination is gaining speed across the EU: we have just passed 150 million vaccinations.



A quarter of all Europeans have had their first dose.



We'll have enough doses for vaccinating 70% of EU adults in July. pic.twitter.com/j5ZdOukSrg — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2021

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».