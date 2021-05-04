В Евросоюзе сделано 150 млн прививок от COVID-19
- 4.05.2021, 19:15
Первую дозу вакцины получила уже четверть взрослого населения ЕС.
В Евросоюзе сделано 150 млн прививок от коронавируса, сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, первую дозу вакцины получила уже четверть взрослого населения ЕС, в странах которого проживают всего 450 млн человек.
В июне вакцин будет достаточно, чтобы привить 70% взрослого населения, отметила глава Еврокомиссии.
Vaccination is gaining speed across the EU: we have just passed 150 million vaccinations.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2021
A quarter of all Europeans have had their first dose.
We'll have enough doses for vaccinating 70% of EU adults in July. pic.twitter.com/j5ZdOukSrg