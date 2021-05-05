Шутки в сторону Дэниел Фрид

5.05.2021, 12:38

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Cанкции против Кремля работают, но пришло время лишить путинскую Россию будущего.

Санкции США, которые ввели в апреле против ряда физических и юридических лиц в РФ, стали еще одним шагом в продолжающихся усилиях США и ЕС наказать Кремль за безрассудные и агрессивные действия против соседей России и Запада, но коллективный Запад должен усилить давление, чтобы добиться результатов.

Об этом в статье для Foreign Policy написали экс-координатор Госдепа США по политике санкций Дэниел Фрид (Daniel Fried) и старший научный сотрудник аналитического центра "Атлантический совет" Адриан Каратницкий (Adrian Karatnycky), пишет telegraf.com.ua.

Они акцентировали, что такие же меры все сильнее распространяются на территории Европы - только на прошлой неделе 569 голосами против 67 Европарламент решил, что при возобновлении агрессии РФ против Украины "Россия должна быть исключена из платежной системы SWIFT, а все активы в ЕС олигархов, близких к России, власти и их семей в ЕС должны быть заморожены, а их визы аннулированы".

Последние санкции снова подняли разговоры о том, по правильным ли людям бьют ограничения, и эффективны ли они - ведь президент РФ Владимир Путин, несмотря на них, так до сих пор и не изменил курс. Но критика санкций не оправдывает ожиданий: санкции уже ослабили Россию, истощили ее ресурсы и ограничили пространство для маневра Путину. Со временем и с дополнительными мерами они могут лишить Путина ресурсов, чтобы нанести вред в будущем.

США с союзниками применили широкий спектр санкций в ответ на конкретные проступки Кремля, включая политические убийства на территории Европы, нарушения прав человека, кибератаки на западные правительства, компании и учреждения, незаконную аннексию Крыма, а также войну и посягательство на территориальную целостность на востоке Украины, унесшую более 13 000 жизней. Запад изгнал российских дипломатов, наложил санкции на отдельных лиц и компании, и перекрыл доступ России к ряду экономических и финансовых операций.

Однако по мнениям критиков, такие ограниченные санкции наносят ущерб только рядовым россиянам, бьют по экономикам западных стран, но не по Путину. И действительно, санкции - инструмент ограниченный, особенно в краткосрочной перспективе. Хотя санкции, введенные после вторжения Путина в Украину, вероятно, помогли удержать Россию от более глубокой агрессии, ни дипломатия, ни нынешний уровень санкций не убедили Путина уйти из Украины и не предотвратили продолжающееся вмешательство России в выборы в США и Европе.

С 2014 года санкции могли снижать средний рост ВВП России более чем на 2,5 процентных пункта каждый год.

Хотя разрозненные санкции могут показаться ограниченными и слабыми прямо сейчас, их долгосрочное воздействие, вероятно, будет глубоким - особенно в отношении падения российской экономики, которой питается ее клептократическая структура власти. В исследовании МВФ, опубликованном в 2015 году после введения санкций в ответ на вторжение в Украину, сделан вывод, что санкции Запада и контрсанкции России "могут первоначально снизить реальный ВВП [России] на 1–1,5 процента". Это может показаться не таким уж большим, но в отчете также прогнозируется среднесрочный удар по ВВП до 9 процентов из-за продолжительных санкций, "поскольку меньшее накопление капитала и передача технологий ослабляют и без того снижающийся рост производительности". По последним оценкам, санкции США и международные санкции снижают рост ВВП России на 1,5 процента ежегодно.

Другие сотрудники Atlantic Council Андерс Ослунд и Мария Снеговая предполагают еще большее влияние: с 2014 года санкции могли снижать средний рост ВВП России более чем на 2,5 процентных пункта каждый год. Частично причина серьезного удара заключается в том, что Центральный банк и правительство России, пытаясь оградить экономику от давления Запада, сохраняют и накапливают капитал, что серьезно сдерживает их от проведения более экспансивной фискальной или денежно-кредитной политики.

В результате с тех пор, как Запад впервые ввел санкции в 2014 году, российская экономика росла мрачными темпами в среднем на 0,3 процента в год. ), санкции также явно оказали большое влияние на решения инвесторов, компаний и правительства.

Долгосрочные последствия санкций могут быть серьезными. Если оценка Ослунда и Снеговой верна, то через 20 лет экономика России может вырасти на 64 процентных пункта меньше, чем без санкций. Если немного заниженная оценка МВФ верна, относительное сокращение составило бы 35 процентных пунктов. В любом случае это будет означать, что у России будет гораздо меньше ресурсов, которые можно потратить на военные авантюры, подрывную деятельность, дезинформацию и репрессии. В последние годы Москва уже сократила свои амбициозные планы в отношении военных расходов, отчасти из-за санкций.

Поведение не только Путина, но и огромного количества российских военных, силовых и разведывательных ведомств глубоко укоренилось в политической культуре страны и вряд ли кардинально изменится. Таким образом, в дополнение к текущим санкциям Вашингтону и его союзникам пора разработать и реализовать комплексные долгосрочные усилия по сдерживанию экономического роста в России до тех пор, пока Москва остается на своем агрессивном курсе, тем самым снижая потенциал Кремля для проецирования силы.

Даже если Запад будет сотрудничать с Москвой везде, где это возможно - например, в сфере контроля над вооружениями и климатической политики, - он должен исходить из того, что Россия будет оставаться агрессивной до тех пор, пока Путин и его окружение остаются у власти. Поэтому западные союзники должны планировать то, что может занять много лет.

В таком плане санкции не должны ограничиваться несколькими экономическими целями или российским государством. При Путине большая часть бизнеса, средств массовой информации и культурной элиты была привлечена к поддержке атак Кремля на другие страны, будь то военные или кибернетические. Через российских олигархов и их бизнес Путин также заручился поддержкой бывших западных правительственных чиновников и деятелей истеблишмента, в том числе в Великобритании, Германии и Австрии. Эти люди также могут стать целью.

Вот некоторые дополнительные меры, которые могут поддержать усилия по снижению экономического роста в России:

Значительное расширение индивидуальных санкций, нацеленных на приближенных Путина, избранных олигархов и западных фигур, которые он нанимает, которые часто действуют как векторы влияния Кремля на Западе;

Усиление финансовых санкций против российских финансовых институтов, который Кремль использует для финансирования любимых проектов;

Дальнейшее ограничение доступа российского правительства к западным финансовым рынкам;

Более широкие санкции в отношении энергетического сектора, нацеленные на инвестиции, а не на текущее производство;

Усиленный и скоординированный на международном уровне контроль за экспортом технологий, основанный на ранних санкциях, связанных с Украиной.

Конечно, Соединенные Штаты и их союзники должны установить четкие условия. Целевые санкции должны быть сняты, если, например, будет стабилизирована ситуация на Донбассе. Но пока мало признаков заинтересованности России в такой сделке.

Каждая из этих мер по отдельности будет иметь важное экономическое воздействие и будет сигналом Путину. Взятые вместе как часть всеобъемлющей долгосрочной стратегии - и разработанные совместно Соединенными Штатами, Европейским союзом, Великобританией и другими ключевыми европейскими правительствами - они будут сигнализировать о том, что демократический мир принимает авторитарный вызов, брошенный Москвой и другими игроками. Шутки в сторону.

Пришло время для серьезного, стратегического, трансатлантического разговора о политике и устойчивого экономического давления на режим Путина. Эффективный, систематический и долгосрочный подход к санкциям, которые сохранятся до тех пор, пока агрессивный курс Путина остается режимом правления в Москве, увеличит шансы на улучшение отношений с Россией в постпутинском будущем. Сегодняшняя задача - не просто дать отпор Кремлю за его прошлые действия. Смысл политики Запада должен заключаться в том, чтобы лишить путинскую Россию ресурсов и потенциала.

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